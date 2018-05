Stresul, poluarea şi amânarea maternităţii au dus la creşterea cererii pentru procedurile de fertilizare in vitro. Pentru multe cupluri de români diagnosticate cu infertilitate, FIV-ul este uneori singura opţiune prin care pot obţine o sarcină.

Procedura costă între 3.000 şi 5.000 de euro şi include investigaţii, medicamente, proceduri medicale şi crioprezervarea embrionilor suplimentari.

În ultimii ani, în România, s-au efectuat peste 4.000 de proceduri FIV pe an. Pentru un număr de aproximativ 800 de cupluri pe an, primul FIV este... citeste mai mult

