Instanţa de judecată a dispus marţi cercetarea sub control judiciar pentru 60 de zile a unui tânăr de 26 de ani din comuna Copălău, sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie.



sarcina acestuia s-a reţinut că la data de 24 martie 2019, împreună cu alţi doi bărbaţi de 32, respectiv 39 de ani, au sustras prin folosirea de acte de violenţe un telefon mobil şi trei saci cu porumb de la doi bărbaţi de 37 de ani, în timp ce aceştia se deplasau în extravilanul comunei Copălău.



Poliţiştii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă o soluţie conform prevederilor Codului de Procedură Penală.... citeste mai mult

azi, 11:11 in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Botosaneanul in