Trei bãrbati din comuna Motca, judetul Iasi, au fost retinuti de politisti dupã ce au furat 10.000 de lei din locuinta unei persoane din comuna Vetrisoaia.

Politistii huseni au probat activitatea infractionalã a sase bãrbati cu varste intre 30 si 36 de ani, din comuna Motca, judetul Iasi, bãnuiti de comiterea unei infractiuni de furt din locuintã. În cursul lunii februarie, bãrbatii s-au deplasat in comuna Vetrisoaia si au abordat un bãrbat in varstã de 76 de ani sub pretextul cã vor sã cumpere bãuturi alcoolice. Acestia i-au solicitat si schimbarea unei bancnote de 500 de lei, pentru a... citeste mai mult