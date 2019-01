În ancheta realizată de UEFA, după votul a milioane de fani de pe planetă, FC Barcelona are cinci jucători, Dani Alves, Gerard Pique, Andres Iniesta, Lionel Messi şi Neymar, Real Madrid are trei, Bayern doi jucători în timp ce Juventus are unul. După...

Informatia zilei SM, 10 Ianuarie 2016