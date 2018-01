Filmele „Pororoca” (în regia lui Constantin Popescu), „Soldaţii. Poveste din Ferentari”(regizat de Ivana Mladenovic) şi „Totul este foarte departe” (proiectul lui Emanuel Pârvu) vor avea fiecare câte trei proiecţii în competiţia oficială a festivalului.

Lungmetrajele „Pororoca” şi „Soldaţii. Poveste din Ferentari”(”Soldiers. Story from Ferentari”), vor fi proiectate în secţiunea „Voices 2018“ a festivalului.

Scurtmetrajul Totul este foarte departe/Everything is Far Away va fi proiectat în programul „Long Distance“, secţiunea... citeste mai mult

acum 32 min. in Cultura-Media, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in