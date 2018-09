Trei copaci, plantaţi în cadrul acţiunii „Trees need people - Constanţa Restart” au fost distruşi de persoane necunoscute.

În plus, cineva, rău intenţionate au sustras şi doi tutori montaţi pentru a induce o creştere dreaptă şi pentru a proteja copacii.

Avocatul Cătălin Filişan, iniţiatorul acestei acţiuni, a postat pe Facebook imagini cu unul dintre copacii plantaţi în zona gara CFR Constanţa şi care a fost distrus. "Am văzut 3 copaci rupţi. De la Far la Gară. Cine ne poate furniza nişte informaţii despre animalele care au făcut aşa ceva?" este mesajul postat pe Facebook de Cătălin Filişan.

