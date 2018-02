Trei barbati au fost prinsi cu lemne furate

In cursul zilei de ieri, politisitii din cadrul Postului de Politie Comunal Ramnicelu, impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Ianca, au actionat, pe raza de competenta, pentru depistarea persoanelor ce sustrag material lemnos.

Ce acesta ocazie, la ora 12:50, au fost depistati trei barbati, cu varste cuprinse intre 25 sii 38 de ani, din satul Constantinesiti, comuna Ramnicelu, in timp ce transportau cu un atelaj hipo 18 arbori, esenta salcioara, pe care i-ar fi sustras din padurea localitatii Ramnicelu.

De asemenea, politisitii au gasit sii un motoferastrau, care a fost ridicat in vederea confiscarii... citeste mai mult