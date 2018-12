Tehnicianul rus a fost în vervă şi a incercat câteva construcţii ligvistice inedite, mai mult sau mai puţin inspirate , în faţa reprezentanţlor presei.

Întrebat ce părere are despre românce, Evgheni Trefilov a dat o declaraţie surprinzătoare. “Româncele au ochi frumoşi şi picioare frumoase, le-aş lua pe toate”, a spus selecţionerul Rusiei înainte de semifinala cu României. (...) Sunt nerabdator, ca un elefant batran care nu sta jos de teama ca n-o sa se mai ridice. Dupa meciul cu Suedia (pierdut cu 30-39 de Rusia) m-am pus in pat cu gandul ca o sa jucam in semifinale cu... citeste mai mult

azi, 12:05 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in