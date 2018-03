Plenul Senatului a votat astăzi, cu 70 de voturi "pentru" şi 15 "împotrivă", proiectul pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, care prevede ca acesta să revină sub autoritatea Camerei Deputaţilor.

Astfel, potrivit proiectului iniţiat de PNL şi susţinut de USR, a fost avizată trecerea Monitorului Oficial al României de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputaţilor.

Politica