ProSport a informat ieri că Adunarea Generală de Alegeri la handbal a fost programată pentru data de 14 ianuarie. În acelaşi timp, a prezentat şi condiţiile simultane pe care trebuie să le îndeplinească persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al FRH, conform Statutului:

a) cetăţenie română si domiciul in Romania;

b) studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;

c) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar;

d) să nu aibă nici un fel de relaţii contractuale cu F.R.H. sau cu o structura afiliata acesteia;

