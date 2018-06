Tratamentul naturist pentru combaterea ciupercii unghiei

Boala se manifesta in primul rand prin modificarea aspectului unghiilor: modificarea culorii in alb, galben sau maro deschis; disparitia luciului unghiei care isi pierde si transparenta; ingrosarea; dezlipirea unghiei de pe patul unghiei, ridicarea marginii; unghia devine sfaramicioasa. Aceste modificari apar la inceput lamarginea libera a unghiei si coboara spre baza ei putand cuprinde unghia in totalitate.

