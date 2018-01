Tratamentul fiscal al tranzactiilor imobiliare la persoane fizice din perspectiva TVA- consideratii generale

Sediul materiei: Codul fiscal, Tratament fiscal din punct de vedere al TVA, in cazul unei persoane ce achizitioneaza bunuri imobile constand in constructii, terenuri intravilane si extravilane, pe care intentioneaza sa le valorifice in anul urmator

In ceea ce priveste notiunea de persoana impozabila, din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata, aceasta este definita in Titlul VII din Codul fiscal astfel,:

Potrivit prevederilor art.269 alin.(1) din Codul fiscal, este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura... citeste mai mult