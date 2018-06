Tratamentele naturiste au nenumărate beneficii pentru organism.Totuși, aceste plante miraculoase pot deveni foarte nocive și ne pot ataca sistemul cardiac sau pe cel nervos.

Una dintre aceste plante care ne face bine e mușețelul. Sub formă de ceai are un efect de relaxare, dar dacă e consumat în cantități uriașe, mai mult de trei sau patru ori pe săptămână, are un efect invers și provoacă insomnie.

Și ceaiul de sunătoare, dacă e luat fără recomandarea medicului, provoacă dureri de cap. Mai mult, nici... citeste mai mult

