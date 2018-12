1% din valoarea vânzărilor de produse de igienă orală Sensodyne, parodontax și Aquafresh pe parcursul lunii decembrie 2018 va fi direcţionat către Fundația United Way. Fondurile strânse vor fi folosite pentru tratamente stomatologice pentru copii din comunitățile defavorizate din România.

Prin campania de responsabilitate socială 1%, peste 58.000 de euro au fost direcționați până în prezent către tratamente stomatologice în comunitățile rurale.

Sub deviza „Zâmbetul la nevoie se cunoaște”, pentru al cincilea an consecutiv GSK Consumer Healthcare derulează în... citeste mai mult