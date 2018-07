Nu de puține ori v-ați dorit să aflați care sunt cele mai eficiente tratamente naturiste pentru o boală sau alta. Vă propunem azi un leac pentru dizolvarea pietrelor la rinichi.

Sa ne curatam rinichii cu otet de mere si miere! Otetul de mere are si o influenta activa asupra circulatiei apei in corp, drenand celulele, intarind nervii, asprind tesutul conjunctiv, mentinandu-l moale. In afara mineralelor, otetul de mere contine si vitamine vitale ca vitamina A, B1, B2, B6, C si vitamina E, care confera pielii un aspect sanatos si protejeaza celulele nervoase si... citeste mai mult