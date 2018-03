Cu mii de ani in urma, civilizatiile antice foloseau propolisul pentru proprietatile sale medicinale. Grecii il utilizau pentru tratarea abceselor, asirienii il puneau pe rani si tumori pentru a lupta cu infectiile si a ajuta procesul de vindecare, iar egiptenii foloseau propolis pentru a imbalsama mumiile.

In stup, albinele il folosesc drept dezinfectant impotriva bacteriilor si virusilor, ajutand la sigilarea fisurilor si pentru a prinde si distruge invadatorii.(...)

Propolisul are proprietati terapeutice, fiind un antioxidant puternic cu actiuni anti-microbiene si de vindecare,