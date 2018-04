Te întrebi la ce este bun uleiul de nucă de cocos? Este unul dintre putinele alimente care pot fi clasificate ca fiind "super-alimente". Combinația sa unică de acizi grași poate avea efecte pozitive asupra sănătății.

Aceasta include pierderea de grăsimi sau o mai bună funcționare a creierului.

De asemenea, acest ulei aduce beneficii pentru sănatatea de pielii, a părului, pentru îmbunătățirea digestiei și stimularea imunității împotriva unei serii de infecții și boli. (PM)

dECI, Ce se intampla in corpul tau daca mananci doua linguri de ulei de cocos in fiecare zi?

