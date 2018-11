Folosit de egipteni inca de acum 5000 de ani pentru a-si mentine sanatatea organismului, acest elixir nu numai ca curata organismul de toxine, dar tine bolile la distanta si ofera energie.

Sucul de iarba de grau – clorofila din iarba de grau are capacitatea de a ajunge in tesuturi pe care le poate reinnoi. Aceasta neutralizeaza toxinele din corp si detoxifica ficatul. In plus, contrabalanseaza nivelul zaharului in sange.

Enzimele si aminoacizii prezenti in sucul de grau ne pot proteja de carginogene mai mult decat orice medicament aflat in lume. Intaresc celulele,... citeste mai mult