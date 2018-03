Tratament de lux pentru creioane

Dacă tot revin la modă diverse produse din trecut, cum ar discurile de vinil, casetele audio ori maşini ca Fiat 500, e un moment bun să profiţi de nostalgia care-i mână pe cumpărători şi să lansezi ceva care să-i tenteze, strategie pe care a adoptat-o, din câte se vede, şi compania elveţiană producătoare de instrumente de scris şi articole de birou de lux Caran d’Ache.

Aceasta, scrie The Telegraph, a lansat recent o ascuţitoare pentru creioane în ediţie limitată, Matterhorn, care aminteşte de un produs lansat în 1933.

Produsă în doar 4.478 exemplare (exact câţi metri înălţime are muntele de la care-şi trage numele), ascuţitoarea de lux are o culoare aparte, ”brut rosé“, aleasă pentru... citeste mai mult