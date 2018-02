Sunatoarea are actiuni antidepresive, antivirale, antiinflamatorii, diuretice, antiseptice, astringente, cicatrizante. Ceaiul de sunatoare se administreaza cu succes in cazul problemelor vezicii biliare. Sunatoarea este un remediu excelent in gastrita, ulcer gastric, dureri de stomac, digestie defectuoasa, ulcer duodenal.

O reteta pentru aceste afectiuni se prepara din 10 g sunatoare, 6 g menta, 2 g seminte de anason, 50 g miere lichida. Aceste ingrediente se dau intr-un clocot cu un litru de vin alb de calitate, dupa care se strecoara si lichiorul obtinut se administreaza dupa masa de pranz si dupa cina, cate 1 paharel.

Ceaiul de sunatoare este... citeste mai mult

azi, 11:42 in Sanatate, Vizualizari: 44 , Sursa: Realitatea in