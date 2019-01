La vremuri noi, tot noi. Deși a fost unul dintre semnatarii campaniei de strângere de semnături pentru oameni noi în politică, Dacian Cioloș își aduce în partid un traseist politic notoriu. Mai precis pe europarlamentarul Cristian Preda.

Anunțul a fost făcut de Preda însuși, care a precizat că nu va candida la alegerile europarlamentare din mai.

"La invitația lui Dacian Cioloș, am aderat la PLUS. Așa cum am anunțat în urmă cu patru luni, nu candidez la europene. Prin afilierea mea, PLUS capătă statut de partid parlamentar și va... citeste mai mult

