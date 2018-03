Compania de cablu şi telecom UPC România a semnat cu dezvoltatorul Forte Partners pentru 6.000 mp de birouri în clădirea The Bridge 2, aflată în construcţie în zona Orhideea din Capitală. UPC îşi va consolida acolo birourile pe care le are în prezent în sediul din Sema Parc şi Şos. Nordului.

Acesta este primul contract parafat de Forte Partners pentru faza a doua a proiectului The Bridge. Clădirea va fi gata în trimestrul IV al acestui an, la o distanţă de un an faţă de prima. The Bridge 2 are 20.000 mp spaţii de birouri, faţă de 36.000 mp cât are prima fază. Totodată,...