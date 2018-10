Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, a anunţat finalizarea negocierilor pentru preluarea activelor companiei Crescendo, într-o tranzacţie de 10,9 mil. lei.

