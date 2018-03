Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba in sedinta ordinarã din aceastã sãptãmanã bugetul de venituri si cheltuieli al SC Transurb SA. Veniturile totale prognozate a fi realizate in acest an sunt in valoare de 6.560 mii lei, iar cheltuielile, 6.283 mii lei. Conducerea societãtii estimeazã cã va obtine un profit de 277 mii lei. La intocmirea bugetului s-a tinut cont de nivelul mediu al veniturilor obtinute din prestatiile prevãzute a fi efectuate, atat din incasãri proprii, diferente de tarif alocate din... citeste mai mult