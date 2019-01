Compania de Transport Public a investit aproape 23 de mii de euro intr-un cercetator de la Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” • A inventat o platforma dedicata persoanelor cu handicap • Echipamentul a fost deja instalat pe vagonul 142, urmand sa fie omologat pana la jumatatea acestui an • “Acest dispozitiv pe care l-am inventat are nevoie de omologare, care se face la ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – n.r.).... citeste mai mult

