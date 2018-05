Transilvania IT Forum 2018- “Depaseste limITele!”

Ajuns la a V-a editie, “Transilvania IT Forum”, organizat de TopTech , a devenit treptat un eveniment IT de referinta in zona Transilvaniei.

Forumul va avea loc in perioada 23 -24 Mai 2018 la Paltinis si va gazdui peste 100 de invitati manageri , manageri IT si reprezentanti ai celor mai importante companii din Transilvania.

Prin prezenta si suportul partenerilor: XEROX, KASPERSKY LAB, HP INC, HP ENTERPRISE, CISCO, EPSON, DELL, BROTHER, ZEBRA, JABRA, APC SCHNEIDER, LOGITECH, “Transilvania IT Forum” conecteaza mediul de business la cele mai... citeste mai mult

