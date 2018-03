Electrica vrea sa distribuie actionarilor 100% din profit. Dividendul brut este de 0,7237 lei In 2017, Electrica S.A. a obtinut un profit net individual de 258 milioane de lei, in scadere cu 2,6% fata de 2016, in baza situatiilor financiare...

Manager, 9 Martie 2018