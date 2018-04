David De Gea la Real Madrid, o telenovelă începută în urmă cu câțiva ani de zile, pare că se apropie de final, unul fericit pentru campioana Europei. Extrem de de mediatizat în ultimii doi ani, transferul portarului iberic pare că se va concretiza în 2018, Cel puţin aşa scrie presa din Spania.

Conform celor de la Don Balon, trupa de pe ”Santiago bernabeu” a bătut palma atât cu gruparea de pe "Old Trafford", cât şi cu internaţionalul spaniol. Jurnaliștii iberici scriu că transferul se va ridica la 100 de milioane de euro.

Don Balon are today claiming that Real... citeste mai mult

azi, 11:45 in Sport, Vizualizari: 29 , Sursa: A1 in