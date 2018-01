Marti, 02 Ianuarie, 17:36

Anthony Le Tallec, atacantul de 33 de ani al Astrei, a purtat negocieri cu gruparea de ligă secundă US Orleans, pentru o revenire în țara natală, însă mutarea nu s-a concretizat.

Conform L'Equipe, Le Tallec și US Orleans (locul 13 în liga secundă franceză) nu au ajuns la o înțelegere pe plan financiar, astfel că atacantul va reveni miercuri sub comanda lui Edi Iordănescu, la Astra.

"Pe plan financiar, nu a fost posibil să se realizeze transferul. Jucătorul va reveni miercuri în România pentru antrenamente", a afirmat o sursă din... citeste mai mult