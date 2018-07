Transfer vara 2018. Buffon a semnat contractul cu Paris Saint-Germain

Portarul Gianluigi Buffon a devenit în mod oficial jucătorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, cu care a semnat un contract pe un an, cu opţiune pentru un sezon suplimentar, a anunţat campioana en titre a Franţei pe site-ul său oficial.

"Clubul Paris Saint-Germain este foarte fericit să anunţe sosirea în efectivul său a lui Gianluigi Buffon. Portarul internaţional a semnat, vineri, un contract pe un an, plus un an suplimentar (opţiune), în prezenţa reprezentanţilor clubului şi ai jucătorului.

PSG face şi o prezentare a impresionantei cariere a fostului căpitan al lui Juventus Torino şi al selecţionatei... citeste mai mult

