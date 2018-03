Vineri, 30 Martie, 08:59

Dan Petrescu e de părere că fundașul Cristi Manea poate ajunge în perioada următoare la AS Roma, fiind dorit de italieni. Tehnicianul ardelenilor se bazează și pe faptul că impresarul jucătorului e într-o legătură foarte strânsă cu formația romană.

"Eu cred că Manea ar putea să joace oriunde acum. A jucat foarte bine la echipa naţională cu Suedia, într-un meci foarte greu. El a făcut un sezon excelent până acum şi ne-a ajutat foarte mult. Are doar 20 de ani. Poate juca oriunde.

Cei de acolo (n.r. de la AS Roma) ştiu mai bine dacă îl vor sau dacă l-au monitorizat. Sunt convins că agentul...

