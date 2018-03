Mohamed Salah a avut nevoie de doar 40 de meciuri și 36 de goluri în tricoul celor de la Liverpool pentru a-i convinge pe granzii Europei că merită câteva sute de milioane de Euro. Adus pe Anfield de la AS Roma pentru 42 de milioane de Euro, egipteanul are șanse mari să devină cel mai scump jucător al planetei în vara viitoare.

Conform celor de la The Sun, pentru achiziția lui Mo Salah se bat trei granzi ai Europei: Real Madrid, Barcelona și PSG. Suma pe care aceștia se pregătesc să o înainteze este una... citeste mai mult

