Transfer de zile mari pentru CFR Cluj: Iata ce atacant este dorit in Gruia

CFR Cluj este pe punctul de a realiza un transfer de zile mari, un atacant cunoscut fiind dorit in Gruia.Ivorianul Lacina Traore, fostul jucator al feroviarilor, ar putea fi transferat in zilele urmatoare.

Totul depinde insa de parcursul european al CFR-ului. Daca ardelenii trec de Malmo in preliminariile Ligii, se va incerca aducerea lui Traore.

„Nu stiu daca il aducem. Sa vedem ce se intampla in meciul de maine. Vom lua decizii si decizii pozitive, dar numai dupa ce vedem ce se va intampla maine”, a spus Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, pentru ProSport.

Atacantul din Coasta de Fildes s-a despartit de AS Monaco recent si isi cauta o alta echipa. El nu ar... citeste mai mult