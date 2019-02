CS Minaur Baia Mare – AHC Dunarea Calarasi, 31-32 (17-13) • AHC Dunarea Calarasi inceput returul in forta, cu doua victorii din doua meciuri in deplasare: 31-32 la Baia Mare si 29-34 la Steaua. Meciul a inceput cu Minaur la conducere, 2-0 si 10-5 in...