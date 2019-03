Rugbystul Ovidiu Toniţa (38 de ani) s-a întors în România, la CSM Bucureşti. Ultima dată, fostul component al ”Stejarilor” fusese legitimat în liga secundă din Franţa.

Toniţa a oferit şi primele declaraţii. A spus că vine cu gânduri mari în România, să câştige titlul, performanţă pe care a bifat-o şi în Franţa în urmă cu 10 ani, cu Perpignan. ”Am venit cu gânduri mari, să reuşim să câştigăm titlul. Sunt fericit că am avut oportunitatea să mă întorc de unde am plecat şi că am şansa să-mi închei cariera acolo unde am fost promovat în rugbyul mare.

CSM este o echipă foarte bine închegată şi pusă la punct, cu jucători cu experienţă, dar... citeste mai mult

