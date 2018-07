Lee Grant, portarul lui Stoke City, este foarte aproape de a ajunge pe Old Trafford, scrie presa din Anglia. Goalkeeper-ul de 35 ani, proaspăt retrogradat cu Stoke, cu care mai are un an de înţelegere, ar putea semna cu United din postura de jucător liber de contract.

Ziariştii din „Insulă” scriu deja şi care va fi rolul goalkeeperul: al treilea portar, folosit dacă David De Gea sau Sergio Romero se vor accidenta. Pentru a-i face loc englezului, „diavolii roşi” vor renunţa la serviciile lui Sam... citeste mai mult

