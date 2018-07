Eveniment organizat de Subaru of America şi Prodrive Miercuri, 11 iulie, Transfăgărăşanul (DN 7C) va fi închis circulaţiei pe sectorul cuprins între km. 67+000 - km. 151+000 (Cârţişoara) în intervalele orare 9.00-12.00 şi 14.00-17.30, anunţă, într-un comunicat transmis marţi, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR.

„Restricţia este instituită pentru a treia zi de desfăşurare a evenimentului organizat de Subaru of America şi Prodrive care intenţionează să stabilească în premieră mondială un record de viteză pe o lungime de 82 de kilometri, pe Transfăgărăşan”, menţionează CNAIR.

