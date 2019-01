Tramvaie noi pentru “batrana” Braila

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) a anuntat ca va cumpara prin licitatie 10 tramvaie noi pentru Braila, 10 pentru Galati si 20 pentru Ploiesti. In Municipiul Braila, Licitatia Publica in Sistemul Electronic de Achizitii Publice are loc in data de 15.01.2019, iar data limita pentru depunerea ofertelor este de 27.02.2019.

Valoarea achizitiei este estimata la cate 80 milioane de lei pentru Braila si Galati, in timp ce la Ploiesti pentru cele 20 tramvaie se estimeaza un cost de achizitie de 160 milioane de lei, pretul estimat pe bucata fiind de 1.7 milioane euro.... citeste mai mult