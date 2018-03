Training 2N la ELKO Demo & Training Center

Intelegerea si instalarea corespunzatoare a produselor este cea mai importanta parte a construirii unei solutii care sa raspunda nevoilor clientului. In acest context, ELKO Romania a organizat astazi, 8 martie 2018, seminarul dedicat prezentarii produselor 2N, desfasurat in propriul Demo & Training Center.

In cadrul seminarului au fost prezentate produsele si solutiile de telecomunicatii din portofoliul 2N, intrate recent in portofoliul ELKO, precum si scenariile de utilizare si proiectele de succes ale acestora.

Compania 2N este un important dezvoltator de solutii de telecomunicatii. Gama de produse include interfoane IP, solutii IP de... citeste mai mult

