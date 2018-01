Traieste de 22 de ani intr-un castel de .... nisip VIDEO

Marcio Mizael Matolias are 44 de ani, din care jumatate i-a trait in castelul sau de nisip, inconjurat de carti si undite de pescuit. Resedinta pe care si-a stabilit-o pe plaja Barra da Tijuca din Rio de Janeiro.



"Regele nisipurilor", cum s-a autointulat Matolias, se considera un om fericit si spune ca nu isi poate imagina o altfel de viata. El este intotdeauna pregatit sa se lase fotografiat pe tronul sau de nisip, cu o coroana pe cap si cu un sceptru in mana.

"Mi-am petrecut copilaria in Golful Guanabara si intodeauna am locuit langa plaja. Oamenii platesc sume uriase pentru o casa pe malul marii, dar eu nu am conturi. In schimb, am o viata... citeste mai mult

acum 22 min. in Externe, Vizualizari: 19 , Sursa: Jurnalul National in