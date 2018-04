Senatorul Traian Băsescu, preşedinte PMP, consideră că decizia şefului statului privind menţinerea în funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, are "argumente politice şi de interes naţional" legate, printre altele, şi de faptul că România se află în continuare sub MCV.

"A dat argumente legate de raportul lui Tudorel Toader. Argumentele sunt cu totul altele. Menţinerea pe funcţie are argumente politice şi de interes naţional, nicidecum raportul, mai mult sau mai puţin credibil, al lui Tudorel Toader", a... citeste mai mult