Fostul președinte Traian Băsescu a anunțat luni că PMP va vota o moțiune de cenzură împotriva premierului Viorica Dăncilă.

”PMP merge pe orice moțiune. Dăncilă e o marionetă în spatele căruia se află Liviu Dragnea. Ea nu este premier, e o marionetă. Oricine depune o moțiune are sprijinul nostru. Eu am spus de atunci că președintele Iohannis s-a pus singur într-un non-combat sau nu știe în ce s-a băgat. Liberalii au sărit ca niște caraghioși, ei trebuiau să se asigure că au voturi. Noi vom vota, dar ei au voturi sau vor avea un eșec? Eu anticipez un eșec. Știu că există o discuție între Ponta și liberali, el are 8 parlamentari, dar nu e suficient.



