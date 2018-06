Traian Băsescu, preşedinte fondator al PMP, a declarat miercuri, în timpul dezbaterilor pe moţiunea de cenzură, că cea mai bună măsură a Puterii este aceea de a pleca tot Guvernul Dăncilă, deoarece putem avea neşansa să ne facem de râs în Europa.

"Sper să-mi daţi câteva minute în plus că am contribuit cu Ganea, cu alţii. E pe voturile noastre. N-am să vorbesc astăzi despre efectele revoluţiei fiscale pe care le vedeţi toţi. Inflaţie, creşterea dobânzii la credite, deprecierea valorii monedei naţionale, statul se împrumută mai scump, dar am să vă vorbesc despre viitorul apropriat, de ce trebuie să cadă Guvernul prin moţiune, iar dacă nu cade... citeste mai mult

