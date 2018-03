Am fost sunat de soţia dânsului zilele trecute şi am primit-o acum o lună. Mi-a spus că este extraordinar de bolnav şi probabil o să moară în închisoare. Sigur că nu pot spune că am pe conştiinţă faptul că l-am adus. Mi-am făcut datoria, dar nu aş vrea să moară cum au murit alţii în puşcărie. Dacă este în fază terminală, lasă-l în arest într-un spital, lasa-l să fie tratat. Dacă soţia lui mi-a spus adevărul. Şi aici avem o problemă cu penitenciarele. Îl ţin până moare, ca pe amărâtul acela de la ATRA, Adamescu. (Pledez-n.r.) pentru ca Omar Hayssam să nu moară în puşcărie.(...) Mi-am dat seama că solicitarea să... citeste mai mult

