CSM Bucureşti va juca împotriva Gyorului în semifinala Final Four, iar în celălalt meci se vor întâlni Rostov şi Vardar.

Antrenor la Gyor este Martin Ambros, selecţionerul naţionalei României.

Turneul Final Four va avea loc la Budapesta, în 12 şi 13 mai.

În 2016, CSM Bucureşti a cucerit trofeul, iar anul trecut a încheiat cu medaliile de bronz.

Deţinătoarea Ligii Campionilor este campioana Ungariei, Gyor ETO.

„Haideţi să nu fim români şi să ne mulţumim cu puţin şi să spunem că un an excepţional pentru handbalul românesc va fi cu trofeul Ligii Campionilor şi cu Cupa EHF câştigată de SCM Craiova”, a declarat Cristina Neagu.

