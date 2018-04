Joi, 26 Aprilie, 15:03

Echipa pregătită de Gheorghe Tadici și Bogdan Burcea are o misiune grea la turneul final din Ungaria (1-15 iulie 2018).

Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial feminin, sub 20 de ani, a avut loc joi după-amiaza, la Basel (Elveția). România a fost repartizată în urna a treia valorică și a nimerit într-o grupă destul de grea.

Danemarca, locul 3 la Europeanul din 2017, sub 19 ani, Olanda, locul 6 la aceeași competiție, Angola, campioana Africii, Japonia, vicecampioana Asiei, și Paraguay vor fi adversarele... citeste mai mult