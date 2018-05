Trei tinere cu varste intre 17 si 19 ani si-au pierdut viata intr-un grav accident rutier, petrecut duminica noapte, la intrarea in localitatea Nasturelu. O alta tanara, in varsta de 19 ani, pasagera in masina, a fost grav ranita, scrie ziarulteleorman.

In noaptea de sambata, 5 mai, spre duminica, 6 mai, in jurul orelor 02.00, politistii au fost sesizati prin numarul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca pe raza comunei Nasturelu a avut loc un accident rutier.

Sositi la fata locului, oamenii legii au constatat ca, in timp ce o tanara in... citeste mai mult