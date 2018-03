O alta persoana a fost ranita si spitalizata, in timp ce ghidul a scapat nevatamat. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes in parcul national Mercantour, in apropierea granitei cu Italia.

Ghidul a fost retinut de politie vineri seara iar autoritatile au declansat o ancheta pentru omor prin imprudenta, conform procurorului Jean-Michel Pretre din Nice, potrivit știrilekanald.ro.

Pretre a declarat ca schiorii „erau experimentati” si ca ghidul care ii insotea cunostea zona.

„Si-au asumat un risc. A fost rezonabil sa faca acest lucru? Acesta este... citeste mai mult

