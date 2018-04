O persoana a murit iar alte patru au fost grav ranite in urma coliziunii dintre un taxi si un tir, petrecut la la Scheia. Trei dintre victime au ramas incarcerate in autoturism si au fost scoase de pompierii de la Descarcerare.



O femeie, clienta in taxi, a murit la scurt timp iar alte patru persoane, inclusiv soferul taxiului, au fost transportate de urgenta la Spitalul Judetean Suceava.



Potrivit Informatiata, in urma coliziunii, taxiul a plonjat in poarta fabricii de lapte, peste o masina parcata, fiind astfel avariat si un al treilea... citeste mai mult

azi, 09:32 in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Botosaneanul in