In ziua de 09 aprilie, ora 21:10, politistii din cadrul Biroului de Ordine Publica, impreuna cu cei din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, l-au oprit, pe Calea Calarasilor, pe un tanar, in varsta de 23 de ani, din comuna Bertestii de Jos, in...

Info Braila, 11 Aprilie 2018